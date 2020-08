Coronavirus, l'influencer napoletana Nilufar Addati in isolamento fiduciario

L'influncer napoletana Nilufar Addati (alla quale è stato attribuito anche un flirt con il calciatore azzurro Petagna) è in isolamento fiduciario a casa. "Non ho contatti neanche con i miei genitori", spiega la ex concorrente di Uomini e Donne e Temptation Vip. Nilufar Addati (puteolana di origini iraniane) è stata in vacanza in Sardegna (qui avrebbe conosciuto Petagna, risultato poi positivo al Covid-19). “Tornata dalla Sardegna mi sono messa in isolamento fiduciario per la sicurezza mia e degli altri", spiega la Addati. "Sono a casa e non sono a contatto con nessuno, neanche con i miei genitori. Ho fatto un test sierologico che è negativo, però mi sono sottoposta anche ad un tampone e adesso sto aspettando i risultati, che dovrebbero arrivare in questi giorni. Vi ringrazio per i tanti messaggi che mi avete mandato. Volevo rassicurarvi perché io sto bene”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.