Nilufar Addati non vuole più essere al centro delle cronache rosa: "Lasciatemi in pace"

La giovane influencer puteolana (di origini iraniane) Nilufar Addati è molto arrabbiata. Colpa delle voci di cronaca rosa che negli ultimi giorni la vedono protagonista di un presunto flirt con l'attaccante del Napoli Andrea Petagna, conosciuto - pare - in Sardegna. "Mi sono svegliata un po’ girata, onestamente", spiega la Addati, volto noto per le partecipazioni a trasmissioni come Uomini e Donne e Temptation Island Vip. La causa del malumore è presto spiegata: "Questo a causa di alcuni individui che girano sul web, e non sono neanche pochi, che sono ossessionati giorno e notte della mia vita privata. Pregherei questi individui di trovarsi altri interessi, perché non ho mai dato in pasto ai gossip la mia vita privata e non mi interessa e mai mi è interessato. Ma questo l’ha dimostrato il tempo e quindi l’ultimo anno e mezzo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Forse la giovane dimentica di aver cercato un fidanzato attraverso un programma tv nazionale, e di averlo poi sottoposto - in un altro reality, Temptation Island - a una prova di maturità amorosa. O forse si è semplicemente stancata dei riflettori (capita) e vuole riservatezza su una ipotetica storia d'amore che, a conti fatti, non è stata ancora smentita. "Da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 22 anni. Lasciatemi in pace, grazie".