L'astrologa delle star Nikki dà le sue previsioni per il 2021: sarà tragico

L'anno scorso ha suscitato la curiosità e molti scongiuri tra i napoletani, l'astrologa Nikki. Conosciutissima in Usa e molto trendy nello star-system americano, era venuta alla ribalta anche da noi per le sue nefaste previsioni sul 2020, anno in cui tra le altre cose a suo dire avrebbe eruttato il Vesuvio.

Quest'anno, con le suo nuove (catastrofiche, inutile anche sottolinearlo) previsioni per il 2021, Nikki traccia anche il bilancio di quanto affermato 365 giorni fa. “Ho previsto molte cose che sono accadute - ha spiegato, come riporta Zazoom - Avevo visto che Trump non avrebbe trionfato, la pandemia di Coronavirus, i problemi di salute di Trump, le terribili inondazioni a Venezia in Italia, la morte di un protagonista di James Bond". E aggiunge: "Poi avevo azzeccato l’aumento degli avvistamenti UFO in tutto il mondo, le numerose proteste e rivolte in tutto il mondo, il ricovero in ospedale Rudy Giuliani e un attacco a Vienna, in Austria. Anche sulle star avevo visto giusto sul crollo di Kanye West, la nomination agli Oscar di Joaquin Phoenix sarà nominato per un Oscar, la vittoria di Renee Zellweger e soprattutto la gravidanza di Katy Perry".

In realtà la pandemia era in una sua lista del 2012 e aveva previsto che neanche Joe Biden sarebbe stato eletto alle presidenziali americane.

Il 2021: "A Napoli? Terremoti"

Per il 2021 Nikki ha previsto altre catastrofi in Italia, tra queste terremoti a Napoli, ma anche nella non lontanissima Roma. Non manca un crollo della Torre di Pisa, una devastante eruzione in Italia (Vesuvio? Etna?), la distruzione di una chiesa a Milano e un’alluvione a Como.

Ci sono però anche buone notizie, come un Golden Globe per la nostra Sophia Loren.