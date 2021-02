Neymar ha messo gli occhi su Chiara Nasti e sta facendo di tutto per conquistarla

La prossima fidanzata del campione brasiliano Neymar potrebbe essere italiana, o meglio napoletana. Pare infatti che l'asso del Paris Saint Germain abbia messo gli occhi sull'influencer e imprenditrice partenopea Chiara Nasti. A riportare l'indiscrezione è la rivista "Chi" nell'ultimo numero in edicola: "Non c'è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar. Lui sta facendo di tutto per "agganciare" la ragazza e incontrarla, ma lei al momento non cede".

Non sarebbe la prima volta

Per la Nasti, diventata nota al grande pubblico dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, non sarebbe la prima volta con un calciatore. Infatti, la 23enne napoletana in passato ha avuto una storia con Niklas Dorsch, centrocampista del Gent. Ma di calciatori Chiara ne ha anche già in famiglia. Il cognato, infatti, fidanzato con la sorella Angela (ex tronista di Uomini e Donne), è Kevin Bonifazi, difensore della Spal.