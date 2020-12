Stash diventa papà: è nata Grace

"È appena nata Grace... e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora... Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri". E' il post con il quale Stash (Antonio Fiordispino), noto cantante napoletano dei The Kolors, celebra la nascita della sua figlioletta nata dall'unione con Giulia Belmonte.