Miss Mamma Italiana, in gara per la fascia anche due mamme napoletane

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto la località turistica di Gatteo Mare (Forlì-Cesana) ospita le Fasi Finali della 27° edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni. “Miss Mamma Italiana” è il primo concorso in Italia dedicato alla figura della mamma ed è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Oltre mille le mamme partecipanti alle circa 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di agosto di quest’anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali hanno raggiunto Gatteo Mare, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2020”. Nella serata di sabato 29 agosto, verranno proclamate le 16 mamme staccheranno il pass per domenica 30 agosto, dove, sempre in Piazza della Libertà, con inizio alle ore 21.30, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2020”. L’evento è Patrocinato dal Comune di Gatteo.

In gara tre mamme campane, due delle quali da Napoli e provincia. Tina Incarnato, 45 anni, libera professionista, di Napoli, mamma di Giuseppe e Viviana, di 19 e 10 anni; Debora Libera Vicidomini, 42 anni, consulente d’immagine, di Procida, mamma di Raffael e Annalù, di 7 e 5 anni e Flora Stile, 42 anni, casalinga, di Montecorvino Pugliano (Salerno), mamma di Flavio, Gaia, Adriano e Lara, di 15, 11, 6 e 4 anni.