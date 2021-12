Lutto per Miriana Trevisan: la notizia le è arrivata nella casa del Grande Fratello

Lutto per Miriana Trevisan che è stata raggiunta dalla notizia direttamente nella casa del "Grande Fratello Vip 6". L'ex velina è stata messa in contatto dalla produzione del programma con la propria famiglia per ricevere una comunicazione importante. La showgirl è così venuta a conoscenza della scomparsa di un suo caro zio.

Dopo la triste notizia, la Trevisan e tornata in casa dai suoi compagni di avventura. Per lei, che ha condiviso la notizia con tutti loro, tante parole d'affetto e vicinanza.