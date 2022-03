GF Vip, attacco a Miriana Trevisan: "I soldi del Monopoli sono più veri"

Duro attacco a Miriana Trevisan da parte di Biagio D'Anelli con il quale il rapporto sembra definitivamente chiuso. I motivi racccontati dalla showgirl nell'intervista a Verissimo. Le affermazioni della ex concorrente sono state smontate dall'opinionista attraverso una storia Instagram di D'Anelli che, senza mezzi termini, ha descritto Miriana come una falsa.

Cos'ha detto Miriana di Biagio

Nello specifico, nel dialogo con Silvia Toffanin Miriana ha sostenuto che una volta uscita dalla Casa ha voluto dedicare tutto il tempo possibile alla sua famiglia, al figlio Nicola e ai suoi famigliari dopo mesi di lontananza. Per questo da parte di Biagio la showgirl si aspettava un po' più di comprensione, dettaglio che non è emerso ancor più quando è andato in tv a commentare la "latitanza" di Miriana. "Ho una responsabilità troppo grande verso mio figlio, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo" ha detto la Trevisan, decisa a non parlare mai più dell'uomo pubblicamente.

La replica di Biagio

A stretto giro è arrivata la replica di Biagio D'Anelli che, con una storia Instagram, ha affermato che la puntata di Verissimo sarebbe stata registrata giovedì mattina e dunque prima dell'appuntamento serale con il Grande Fratello dove Miriana ha dichiarato che avrebbe voluto avere un confronto da sola con lui e di provare ancora un sentimento. "I soldi del monopoli sono più veri. Senza parole. Schifo" ha scritto D'Anelli in una Instagram Story che pare mettere definitivamente una pietra sopra ogni possibile riconciliazione.