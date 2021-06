Matteo Renzi, barca e famiglia: l'ex premier si gode il Golfo di Napoli

Vacanze nel golfo di Napoli per il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L'ex premier è stato avvistato prima a Capri, poi a Ischia. Si è spostato in barca accompagnato dalla moglie Agnese e dai figli.

Ieri è stato visto in barca nel borgo di Sant’Angelo. Renzi non si è sottratto ai saluti e alle domande che gli hanno rivolto le persone che lo hanno notato. Proprio a Sant’Angelo pare sia arrivato peraltro anche Gigi D’Alessio.

Ma Ischia – e tutte le isole del golfo – non sono solo meta di vip: i numeri degli arrivi sono stati altissimi nell'ultimo weekend e il trend, complice anche la zona bianca, non potrà che essere ulteriormente in crescita.