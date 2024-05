Il professore e l'imprenditrice si sposano: l'evento

Fervono i preparati per quello che potremmo definire il matrimonio dell’anno: tutto pronto per sabato 18 maggio giorno in cui convoleranno a nozze Tresy Casillo e Pasquale Fornaro. La cerimonia si svolgerà presso il Santuario di San Giuseppe Vesuviano e sarà celebrata da monsignor Paolo Cartolari, cappellano d’onore del Papa, per la prima volta a San Giuseppe Vesuviano.

La coppia

Tresy Casillo seconda di tre fratelli, dopo essersi laureata in lingue orientali in modo specifico lingua cinese, ha iniziato a lavorare nelle mondo della moda. Da alcuni anni è una colonna portante nell’azienda di famiglia e sin da subito con il suo talento e la sua determinazione ha raggiunto prestigiosi obiettivi e grandi successi, consolidando i rapporti decennali creati dal padre Raffaele fondatore dalla Gruppo F B srl, azienda leader nel settore moda che ad oggi conta sette brand d’abbigliamento donna uomo e bambina, come Sarah Chole donna, Sarah Chole bambina, Pdk, Exsy Italia, Phard, Ley low e Miguel Bharross. Recentemente si è dedicata poi ad un ramo d’ azienda legato ai private label, interfacciandosi con prestigiosi fornitori e clienti asiatici.

Pasquale Fornaro, è docente universitario presso l'Università Telematica Pegaso, incarico di docenza per l'insegnamento di diritto amministrativo, dove sin da subito si è fatto notare per il suo talento.

L’Impegno civile

Oltre a dedicarsi all’azienda di famiglia, i Casillo, da sempre si sono contraddistinti per il loro impegno nelle attività sociali ed umanitarie tanto da inserire loro prossimi progetti la nascita di una Onlus. Tra le tante cose fatte ad esempio, non possiamo non citare che durante il tragico periodo della pandemia e del COVID si sono adoperati nel produrre mascherine regalandole alla città tutta.