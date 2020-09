Niko e Susanna, colpo di scena sull'altare a Upas: come andrà a finire?

Fan di Un Posto al Sole in fermento per quanto accaduto nella puntata di ieri, con il matrimonio di Niko e Susanna che sembra essere saltato. Tutti si stanno infatti chiedendo, in queste ore, come andrà a finire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda è di quelle complesse. Susanna è caduta vittima del fascino di Eugenio Nicotera sposato con Viola. Lo bacia, poi capisce che è Niko che ama veramente. Intanto però i due sono stati visti da Alberto Palladini e Nicotera ha confessato alla moglie la situazione. La quale, naturalmente, non ha potuto fare a meno di spiegare tutto alla migliore amica Angela...