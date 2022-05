Matrimonio Merola, Alessandro Siani regala 500 rose agli sposi: "L'ho fatto per Mario"

Sono state 500 le rose regalate da Alessandro Siani al matrimonio di Francesco Merola con Marianna Mercurio. "Nel 2004 il re della sceneggiata festeggiava il settantesimo compleanno e i 45 anni di carriera con un grande concerto al porto di Napoli, a cui aveva invitato colleghi ed amici famosi", spiega Siani sull'omaggio alla Sonrisa.

"Ero un giovane comico. Mario mi fece esibire davanti a migliaia di persone e mi disse scherzando 'Mi dovresti regalare 500 rose per esser salito sul palco". Ai tempi non riuscìi a realizzare il dono speciale, ma per il figlio sì.