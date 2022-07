Il maestro Enzo Gragnaniello si sposa con Serena Guarino

"Oggi a Napoli Enzo Gragnaniello e Serena Guarino hanno finalmente deciso di sposarsi e firmare su carta il loro amore", è il post accompagnato da una foto con il quale Red Ronnie celebra il musicista che ha deciso a 67 anni di sposarsi con la sua Serena.

L'artista, in classe con Pino Daniele alle elementari, aveva spiegato in una recente intervista di aver deciso di sposare Serena, dopo ben 22 anni di convivenza. "Ci vogliamo bene da tanto tempo. Non è che sono proprio portato per il matrimonio, ma quando una cosa fa felici tutti e due... E alla fine lo desideriamo entrambi. Arriva il giorno che ci si guarda negli occhi e scatta qualcosa, si pensa che si è insieme da tanti anni e si sta bene".