Massimo Ranieri: "Voglio un figlio. A 71 anni l'età non mi spaventa"

Massimo Ranieri sarà tra i protagonisti dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo, con la canzone Lettera al di là del mare. In una intervista rilasciata al Messaggero ha svelato di desiderare un nuovo figlio, il secondo. La prima, Cristiana, l’ha riconosciuta quando aveva 24 anni. “A 71 anni voglio un figlio, l’età non mi spaventa”.

"Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci. Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento. A chi mi potrebbe chiedere fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno, rispondo ma che importa, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega, anch’io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio".

L'artista napoletano festeggerà 71 anni a maggio.