Ottavia Piccolo e il flirt con Massimo Ranieri: "Tutto falso"

Nella sua carriera Ottavia Piccolo, immensa attrice di cinema e teatro, con alle spalle film indimenticabili come "Il Gattopardo", "La Famiglia". "Da Grande", 1971, solo per citarne alcuni, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha smentito le voci di un suo presunto flirt passato con Massimo Ranieri.

"È una cosa divertente: da un po’ in molti mi chiedono di Ranieri, e io rispondo sempre che è un collega con il quale ho fatto film e tournée, ma non capivo il senso di questa domanda. Poi ho scoperto che su Wikipedia c’è scritto che abbiamo avuto un flirt, ma è una cosa inventata. Sono una analfabeta dei social, non li frequento e non sono da nessuna parte. Leggo i giornali, meglio se cartacei, e guardo la tv. Non so nulla di quello che si dice e credo che sia un modo per non entrare in contatto con l’invidia, la rabbia e la cattiveria che ci sono sempre state, ma che con internet si diffondono molto più rapidamente".

"Massimo era un divo negli anni sessanta"

L'attrice aveva già spiegato in realtà in un'intervista del 2021 su Cinematographe.it della falsità di tale flirt: “Era impossibile. Nell’Italia degli anni sessanta, Massimo era un vero divo, con un cordone sanitario che lo proteggeva persino a cena. Come con Adriano Celentano, quando l’anno prima girai Serafino. Aveva appena inciso Azzurro. Peggio che a Hollywood. Cosa che proprio non amo. I miei modelli non erano Sophia Loren o Gina Lollobrigida, erano Vanessa Redgrave, Julie Christie, Glenda Jackson“.