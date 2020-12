Massimo Ranieri e Mara Venier, la conduttrice ricorda il flirt mancato: "Mi vedevi come una sorella"

"Mi dispiace che non abbiamo avuto una storia. Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salutema a soreta": così Mara Venier ha raccontato un inedito flirt (mancato) con Massimo Ranieri. L'aneddoto è stato raccontato durante la puntata di Domenica In, nella quale Ranieri era ospite in studio. Imbarazzato, l'artista ha cercato una risposta diplomatica: "Non imbarazzarmi, tu all'epoca eri fidanzata", ha detto Ranieri sorridendo.