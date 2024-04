Le confessioni di Massimiliano Gallo: "Sono gemelli, ho tradito. Ma credo nell'amore"

Un Massimiliano Gallo a cuore aperto. L'attore partenopeo si è raccontato senza remore in una intervista rilasciata al Messaggero, entrando in diversi dettagli - anche inediti - della sua vita privata.

"Ho tradito - ha spiegato a proposito dei suoi rapporti di coppia - Sono curioso e dei gemelli. Se poi sono stato tradito, non lo so, non l'ho mai scoperto. Non lo escludo. Credo nell'amore da film, quindi l'ho sempre cercato, e così ho inevitabilmente fatto casini".

"Quando ho capito che era finita, e bisognava cambiar vita, con un po’ di coraggio ho lasciato - ha aggiunto ancora - Parlo spesso con amici che non sono felici ma non muovono un passo. Adesso sono sposato con la donna che amo (l'attrice brasiliana Shalana Santana, ndR), e due mesi fa è nata nostra figlia Artemisia".

E ancora, separazione e ritorno a Napoli: "Dopo la separazione ho sentito fortissimo il richiamo e ho lasciato Roma, dove adesso vive mia figlia grande. Napoli è accogliente, non giudica. Tollera e sa farsi contaminare senza inquinarsi. E io voglio vivere qui".