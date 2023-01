Massimiliano Gallo: "Italia maschilista. Mia moglie è un'ex modella brasiliana e chiedono 'ma faceva l'escort?'"

Massimiliano Gallo si racconta in lunga e bella intervista rilasciata al settimanale "Oggi" in cui il noto attore napoletano ha ripercorso la sua carriera e raccontato alcuni aneddoti della sua vita privata.

"Ci sono attori 'salottieri' che hanno girato 50 fiction in due anni, e poi, quando sono spariti i loro padrini politici, non hanno più fatto una posa. Se parliamo di successo, io penso a Gianni Morandi: mette insieme cinque generazioni, rimarrà nella storia. Nel mio piccolo, aspiro a quella cosa lì", racconta Gallo che aggiunge: "Prima c'era denaro a fiumi, cercavano la 'faccia' e non qualcuno che sapesse recitare: tanto, in post-produzione, a quella faccia mettevano la voce di Ferruccio Amendola e 'usciva' lo stesso un grande attore. Partivo da Napoli, arrivavo a Roma e mi chiedevano solo come mi chiamavo, quanto ero alto. Poi sono mancati i soldi, e ai provini hanno ricominciato a cercare gli attori, e non le facce".

"Fortapasc": il provino con Risi ed il grande successo

Massimiliano Gallo ha ricordato anche l'esperienza di "Fortapasc", il film dedicato alla storia del giornalista napoletano Giancarlo Siani: "Faccio, un po' controvoglia, il provino e il regista Marco Risi mi prende. Il ruolo del boss Valentino Gionta mi diede grande visibilità. Infatti mi telefonò subito Ferzan Ozpetek per 'Mine vaganti'".

Il matrimonio con Shalana

Di recente è arrivato anche il matrimonio con Shalana Santana, di cui Gallo ha parlato nel corso dell'intervista: "Stiamo insieme da sette anni e mezzo. È la persona più pura che ho conosciuto. Solo che ha voluto strafare: è più giovane (di 15 anni), faceva la modella, è brasiliana... In questo Paese, che è maschilista senza ritegno e razzista in modo educato, appena dici 'ex modella brasiliana', tutti ti dicono: 'Ah, ti ha incastrato', oppure 'Ma faceva l'escort?'. Questo modo di pensare mi manda ai pazzi, perché ho una figlia di 20 anni e perché Shalana è di una purezza disarmante. La sua energia mi ha rimesso in sesto e ha imparato persino a fare il ragù alla napoletana".

