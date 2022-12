La fashion blogger napoletana Marzia Mango calca la scena internazionale

Chic Shoes è un progetto nato da un'idea semplice, sfruttare a pieno la potenza dei social. Circa dieci anni fa, l’imprenditrice napoletana Marzia Mango aveva già compreso l’enorme potenziale dei social come Instagram, pochi all’epoca erano i negozi che per pubblicizzarsi utilizzavano la piattaforma. Marzia si può facilmente definire come precursore del Fast fashion ed una delle prime imprenditrici a “raccontare” i prodotti in vendita, online. Partita da un piccolo negozio su strada a Pozzuoli, si è resa conto che accontentarsi del solo passaggio delle persone non era abbastanza, così spostando l’attenzione del pubblico verso Instagram, piattaforma già in velocissima ascesa, ha fidelizzato oltre 200 Mila followers negli anni. La padronanza del linguaggio, il gusto nella scelta dei look, e tanto spirito di iniziativa, sono bastati a portare in alto la vision di una donna giovanissima che è partita da zero, una visione chiara, quella di proporre il Fast fashion in Italia, con foto, stories e contenuti sempre aggiornati. L’intuizione funziona, e per anni il brand ripropone i look del momento in chiave low cost. Il 17 marzo 2020 esce la prima collezione targata chic Shoes, completamente Made in Italy, ed è subito un successo. L’Italia viene scelta come meta nel secondo grande lancio, le tappe sono Milano, Roma, Firenze, Venezia e Napoli, è iconico lo scatto del vestivo verde sulla gondola, abito mandato sold out decine di volte sul sito, ancora oggi disponibile online. Nel 2021 viene scelta la Francia come meta per il secondo Tour e lancio della terza collezione, si tocca la costa con Monte Carlo e Nizza, lo staff scatta abiti di pregiata manifattura a Marsiglia, a camargue nelle lande francesi ed in fine a Parigi, fino ad arrivare ad oggi dopo poco più di due anni, a lanciare la quarta collezione. Una produzione di oltre 100 abiti, studiati tessuto per tessuto, viene scattata interamente a New York. Nel chiederle quali contaminazioni ed idee sono state fondamentali per questa collezione risponde: “Ho pensato a qualcosa che potesse assomigliare ad ognuna di voi, che potesse accompagnarvi in tutte le occasioni importanti e non, di giorno, di sera, per un caffè con un’amica, durante le interminabili giornate in Smart Working.. “Ho provato letteralmente a mettermi nei vostri panni e ho ricercato, attraverso il viaggio in questa immensa metropoli dalle mille sfaccettature . dichiara Marzia Mango - le giuste ambientazioni per ogni look.. In questo lavoro vedrete molteplici versioni di me stessa – prosegue - ma il messaggio che voglio vi arrivi attraverso esso e’ unico: Chicshoes collection è ideata e pensata da una donna per le donne, tutte, senza eccezione alcuna. Ed è a queste donne – conclude - che voglio dire grazie, perché il viaggio più bello in assoluto è quello che facciamo insieme, giorno dopo giorno”. Chic Shoes party ed in Town con la collezione New York 2022 sono disponibili sul sito www.chicshoes.eu a partire dal 30 Novembre ore 21!