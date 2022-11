Lascia il giornalismo per dedicarsi al porno, Mary: "Rocco Siffredi mi ha cambiato la vita"

Maria Giovanna Ferrante da giornalista e collaboratrice di testate giornalistiche nazionali e agenzie di stampa, visti gli scarsi guadagni, ha deciso di entrare nel mondo del porno. Ha assunto così il nome d'arte di Mary Rider e con il marito di San Giorgio a Cremano ha investito nel settore hard.

In una intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno Mary spiega come è maturata tale scelta, ripercorrendo le tappe salienti del suo percorso: "In Erasmus in Inghilterra subii un grave incidente stradale. Restai in coma 30 giorni. Poi mi ripresi e mi laureai".

Successivamente stage in due prestigiose testate giornalistiche: "Ma ero sottopagata e nonostante fossi in prima linea abbandonai. Nel 2012 iniziai con mio marito a frequentare i club privè e lo scambismo. Fino all'incontro nel 2014 con Rocco Siffredi: "Con lui il primo film e da allora ne ho girati 500 di video".