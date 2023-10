Mario Forte e Oksana Senese si sono sposati|VIDEO

Mario Forte si è sposato con Oksana Senese. prima la cerimonia in chiesa, poi il ricevimento in uno stabilimento balneare di Bacoli. Il cantante, che ha esordito nel mondo dello spettacolo, ha lottato in passato contro il cancro, vincendo la sua battaglia. Tante le collaborazioni in passato con artisti del calibro di Francesco Merola, Gianni Fiorellino e Stefania Lay.

La polemica con Brignano e le successive scuse dell'attore

Si conclude nel migliore dei modi la vicenda che aveva visto protagonisti l'attore Enrico Brignano e il neomelodico Mario Forte. Brignano aveva commentato con un “pattume” un video di Forte che si esibiva nel brano "Sarà lui, sarà lei". Tanti i commenti in difesa del cantante partenopeo, con Flora Canto, moglie di Brignano, costretta ad intervenire per difendere il marito e dichiarando di aver subito un attacco hacker.

Mario Forte spiegò poi in un video: “Mi ha appena chiamato il signor Enrico Brignano. Ha ammesso con tanta umiltà di aver commesso una leggerezza. Io accetto le sue scuse perché tutti possiamo sbagliare e poi è biblico perdonare. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno preso le mie difese, però non alimentiamo odio, non prolunghiamo la cosa, perché anche il signor Brignano ha una famiglia e dei figli. Grazie a tutti, un bacio e buona serata”.