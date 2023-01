Marika Fruscio sullo scudetto del Napoli: “Spogliarsi l'hanno fatto tutti. Qualcosa farò”

Da sempre viene considerata una tifosa eccellente del Napoli. Adesso che gli azzurri sono in corsa per vincere il loro terzo scudetto tutti da lei si attendono qualcosa di speciale. Marika Fruscio ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo ai partenopei e al possibile scudetto. “Spogliarello in caso di vittoria dello scudetto? Ancora non lo so. Spogliarsi l’hanno fatto tutti, sicuramente qualcosa farò. Ci penserò”.

Poi la Fruscio ha lanciato anche una stoccata alle sue colleghe più famose. “Io penso che certe signore, se togli loro la cartelletta e le fai sedere intorno al tavolo con le grandi teste di calcio, farebbero delle grandi brutte figure. Ognuno deve fare le cose che è capace di fare, il mondo del calcio non è per tutti. Devi saper studiare le partite ma, soprattutto, devi saper tener testa se vuoi e veramente essere competitiva in questo settore. Con la cartelletta davanti sono capaci tutti a fare quello che fanno loro”.