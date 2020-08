La barbie napoletana dal Live non è la D'Urso a Temptation Island 2020?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Bella, Napoletana di adozione, Marianna Oleksyuk conosciuta da anni a Napoli come la Barbie Napoletana ma anche al resto d'Italia, dopo essere stata ospite nel salotto di Barbara D'Urso a Live non è la D'Urso nel mese di Dicembre. La ritroviamo cambiata nei colori dei capelli ora castani, quasi a voler far dimenticare i tratti che la portavano da tutti ad indicarla come la Barbie rifatta. Marianna a Live non è la D'Urso aveva ribadito che lei di nascita era bionda e nel crescere è stata sempre accostata per i tratti somatici a quella Barbie, pur non essendo ricorsa ai bisturi per somigliarla, ma proprio nella trasmissione della D'Urso era stata attaccata per quel suo modo di apparire, specialmente da Daniele Interrante, noto opinionista del programma. Ma oggi Marianna cosa fa? semplice quello che ha sempre fatto, Ballerina nelle migliori discoteche di Napoli e non solo, grazie all'agenzia Night identity agency e mette in pratica quello che ha studiato, lavorando come Permanent makeup - Tattoo - Makeup artist. Il suo Manager Bruno Coscia ci dice che molte produzioni importanti hanno chiesto della sua assistita prima del Lockdown e che qualcosa in pentola bolle. Proprio scrutando il profilo instagram della ormai ex Barbie Napoletana ( @mariannaoleksyuk ), pochi mesi fa, in una sua storia si vedeva lei agli studi elios di Roma, sarà una coincidenza che nello stesso periodo erano in corso i casting di temptation island 2020 ? possibile che Marianna sarà una delle tentatrici del programma, dell'edizione che partirà il 7 settembre su canale 5 ? lo scopriremo solo Vedendo...