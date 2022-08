Svaligiata la villa di Mariah Carey mentre era in vacanza a Capri

Brutta sorpresa per Mariah Carey. La cantante era in vacanza a Capri con la famiglia quando ha scoperto che la sua villa di Atlanta era stata svaligiata dai ladri. La notizia è stata riportata da "Page Six" e confermata dalla polizia.

Il furto è avvenuto a luglio, ma la notizia è stata diffusa solo ora. La star era all'ombra dei Faraglioni quando ha dovuto interrompere la vacanza per rientrare negli States. Indagini ancora in corso per risalire all'identità dei ladri. Non è stato diffuso l'ammontare del colpo.