Maria Esposito (Rosa Ricci) fidanzata con un attore di Mare fuori (Non è Massimiliano Caiazzo)

Maria Esposito, Rosa Ricci in Mare fuori, ha deciso di dire basta alle voci insistenti su un presunto flirt con Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo nella soap). L'equivoco è nato per la storia d'amore che i due attori vivono sul set. In realtà Maria Esposito fa coppia fissa nella vita reale con Antonio Orefice (Totò in Mare fuori), mentre Caiazzo con Elena D'Amario, ex ballerina di Amici.

Su Instagram l'attrice che interpreta la determinata Rosa Ricci ha voluto chiarire alcune cose: "Buonasera. Stasera è terminata la penultima puntata di Mare fuori 3! Vorrei ringraziarvi tutti, siete in tantissimi e questa cosa mi riempie di gioia, perché per la prima volta nella mia vita sto provando delle emozioni straordinarie grazie a voi. In tutto questo bene c'è sempre un po' di male. Leggo messaggi e commenti abbastanza "stupidi", dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c'entra niente la mia vita privata con il mio essere un'attrice professionista. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi "stupidi" di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami, anche se magari non si vedono, sono così solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie. Chi circonda la mia vita posso garantirvi che mi supporta, mi sostiene e mi aiuta a credere nei miei sogni. Spero che dopo questo messaggio chiudiamo questa parentesi inutile".