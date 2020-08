Maria De Filippi: “Stefano e Belen potrebbero tornare insieme”

È stato lei a lanciarlo e ha un ottimo rapporto sia con lui che con la sua ex. Si tratta di Maria De Filippi che ha parlato della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La conduttrice Mediaset conosce benissimo l'ex ballerino di Amici che con lei si confida periodicamente. Per questo un suo parere sulla coppia è assolutamente da tenere in considerazione. Anche se dice che secondo lei non è escluso che i due potrebbero tornare insieme e che Belen possa perdonare Stefano. In un'intervista a Gente la De Filippi ha raccontato i giorni precedenti alla separazione tra i due.

La rottura tra Stefano e Belen

“Ti racconto della sua situazione attuale: eravamo ancora in lockdown, lui da Milano doveva andare a Napoli per iniziare la sua trasmissione in Rai e si è fermato a salutarmi a Roma. Ho pensato: ahi, ci risiamo. Abbiamo chiacchierato, mi ha parlato di lavoro, è ripartito. E poco dopo è scoppiato il caos con Belen. Avevo ragione”. La De Filippi è però convinta che Stefano possa ancora farsi perdonare. “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere… Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”, ha osservato.

Le parole su Belen

La conduttrice ha poi riservato bellissime parole per Belen. “Belen invece ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. Lo vedete a Tu si que vales, l’unica trasmissione che ha scelto di fare: si commuove, le sorridono gli occhi, è alla mano con tutti, con sincerità. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”.