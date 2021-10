Borriello e la nuova vita a Ibiza: "Ho scoperto il padel e non posso farne più a meno"

I tifosi non hanno dimenticato Marco Borriello. L'ex calciatore napoletano ha segnato tantissimo, e in molte squadre. Ha concluso la sua carriera ad Ibiza, diventando poi dirigente, e ha scoperto la sua nuova passione: il padel.

A Vanity Fair spiega: "Qui si gioca già da tanti anni e da quando l’ho scoperto non posso più farne a meno. Il padel è uno sport divertente, ma anche impegnativo, ed è molto diverso dal calcetto, attività nella quale spesso confluiscono gli ex-calciatori. Ha meno impatto sul fisico e non c’è contatto".

Il suo è un impegno a tempo pieno: "Gioco almeno tre volte a settimana, se riesco anche quattro. Più spesso quando sono a Ibiza, ma cerco di organizzare le partite anche quando sono a Milano perché altrimenti mi manca".

In realtà giocherebbe sempre, ma "dopo le tante operazioni che ho subito in carriera alle ginocchia non posso esagerare". È bravo? "Ho preso qualche lezione, poi ovviamente più giochi e più migliori". Il calcio non gli manca: "Smettere è stata la decisione giusta. Ho scoperto la libertà, avevo tante passioni che non potevo seguire perché non ne avevo il tempo. Ora invece mi godo tutto. Amo l’arte, l’architettura e l’interior design".