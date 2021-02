Marco Borriello, torna la passione con Bianca Brandolini d'Adda

Sarebbe riscoppiato l'amora tra Marco Borrello e Bianca Brandolini d’Adda, L'ex calciatore napoletano e l'ex fidanzata di Lapo Elkann, secondo quanto riporta Oggi, farebbero nuovamente coppia fissa. La coppia sarebbe stata avvistata in giro per le vie di Milano e sembra essere affiatata più che mai. La bella Bianca ha conquistato il cuore dell'ex calciatore, da sempre visto come un latin lover.

Il suo cuore è solo per Bianca

Borriello, 38 anni, conta una serie di ex note come Belen Rodriguez, Nina Senicar, Nicole Minetti, Camila Morais, Eleonora Abbagnato, Madalina Ghenea Lucia Fabiani, Alessia Ventura, Susanna Petrone e Larissa Scmidt. La sua ultima fidanzata è stata la modella brasiliana Sofia Resing. Ora però nel cuore di Marco sembra non esserci più posto per nessun'altra: il suo cuore batte per Bianca.