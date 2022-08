Capri, è tempo di vip: Magic Johnson in vacanza sull'isola

È tornato, lui che dell'isola azzurra è un fan sfegatato. Magic Johnson, leggenda del basket americano è stato avvistato in queste ore a Capri.

"A beautiful day in Capri", scrive su Instagram, frase che la dice lunga sul suo rapporto con quella che è diventata tappa fissa delle sue estati.

Per l'idolo ex Lakers passeggiata in via Camerelle e tappa al Villa Verde di Franco Lembo, dove ha cenato con la sua famiglia.