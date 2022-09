Luisa Ranieri incanta in costume: le immagini di "fine estate" fanno impazzire i fan

Luisa Ranieri, per chiudere l'estate in bellezza, ha postato una serie di foto delle sue vacanze. Gli scatti hanno fatto impazzire i fan che hanno inondato il post con decine di commenti.

L'attrice napoletana si fa immortalare in costume, ma anche in compagnia della famiglia: del marito Luca Zingaretti e delle figlie Emma e Bianca. "Ma in che senso l'estate è quasi finita?" ha scritto Luisa Ranieri postando l'album delle vacanze.