Luisa Ranieri torna a parlare della scena di nudo per Sorrentino: "Mi sono vergognata come una ladra"

Luisa Ranieri torna a parlare della scena di nudo che l'ha vista protagonista nel film di Paolo Sorrentino."È stata la mano di Dio". L'attrice partenopea, in una recente intervista, ha raccontato del grande imbarazzo provato, ma anche della vicinanza della famiglia che l'ha molto aiutata.

"Non è facile stare nuda davanti a una troupe e ai colleghi. Ti senti senza pelle. Però Sorrentino è un grande maestro, e mi ha dato sicurezza". A darle sicurezza anche il marito Luca Zingaretti con le sue parole, come ha raccontato a Grazia: "Quanto vorrei essere quella donna, essere lì al posto tuo. Goditi il momento, te lo puoi permettere... Va tutto bene, non devi temere, non devi dimostrare niente a nessuno".

La Ranieri ha anche raccontato che ha evitato di far vedere il film alle sue figlie, ma alla prima erano presenti mamma e fratello. "Mi sono vergognata come una ladra, però. Mio fratello Alessandro, grande appassionato di Sorrentino, mi ha detto: 'Sai Lu', il film è così potente, così bello, che quel nudo serve a raccontare la follia di lei, descrive una donna infelice, una depressa liquidata come pazza'".