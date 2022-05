Luigi Favoloso chiede ad Elena Morali di sposarlo: "Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi"

Sorpresa durante l'ultima puntata de "La Pupa e il Secchione Show". Elena Morali che, poco dopo essere stata eliminata, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno, l'imprenditore napoletano, Luigi Mario Favoloso: "Ti amo e te lo volevo dire in tutti i modi. Credo che tu mi abbia fatto innamorare per la seconda volta e penso che mi farai innamorare tutti i giorni. Non ti prometto che sarà sempre una bella giornata ma ti prometto che io ci sarò anche nelle giornate brutte. Io e te ci siamo sposati in Africa e penso che sia arrivato il momento di sposarci anche in Italia".

Sono le parole di Luigi Favoloso durante la proposta a Elena Morali, che lo ha abbracciato tra le lacrime pronunciando l'atteso sì.