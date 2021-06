Luca Argentero e la sua Cristina in luna di miele a Capri

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino hanno scelto di passare la luna di miele tra Capri e Posiitano. La coppia, che si è sposata lo scorso weekend, con una cerimonia riservata, ha deciso di restare in Italia per festeggiare il lieto evento.

Nozze celebrate in un bosco di Città della Pieve, in Umbria, prima di partire per una luna di miele da consumare tutta nel Belpaese. Tra le tappe, anche due bellezze campane come Positano e Capri. Cristina Marino, via social, ha condiviso qualche scatto della vacanza.