Lorella Boccia in dolce attesa: "Adesso siamo in tre"

Dolce attesa per la ballerina di Torre Annunziata, ex concorrente di Amici, Lorella Boccia che aspetta il primo figlio con il marito Niccolò Presta. L'annuncio è arrivato tramite degli scatti su Instagram, uno di questi mostra lei in primo piano con un vestitino che lascia intravedere la pancia e tiene in mano l’ecografia; sul fondo, invece, si intravede il marito che salta di gioia.

La foto è stata accompagnata da questo commento: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo.” Anche il manager Niccolò Presta ha condiviso la notizia con i suoi followers: “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”.