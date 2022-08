Lorella Boccia, la figlia non dorme e lei si sfoga sui social: "A volte è snervante"

"Un piccolo sfogo di donna". Con queste parole Lorella Boccia ha commentato il post condiviso nel pieno della notte qualche giorno fa, quando la sua bimbanon voleva dormire. La conduttrice si trovava in Kenya insieme al marito Niccolò Presta e la piccola Luce Althea che sembra stia soffrendo un fastidio ai dentini che non le permette di dormire serenamente.

Nelle immagini, pubblicate su Tik Tok, l'ex ballerina è in piedi e passeggia avanti e indietro nella stanza mentre tiene in braccio la sua bimba che bacia ripetutamente. "Certe notti sono più dure di altre - scrive - Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante".

"Papà intanto è sveglio - prosegue - ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto". Tanti i messaggi di solidarietà per la giovane mamma.