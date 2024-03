Lina Sastri: "Mio padre era violento. Ho due fratelli: uno è nero"

"Mio padre era violento. Ho due fratellastri: uno bianco e uno nero". A parlare è Lina Sastri che debutta alla regia con un film dedicato alla madre dal titolo "La casa di Ninetta". L'artista napoletana, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato anche del suo doloroso passato: di quando il padre lasciò lei e la madre ed ebbe ad altri figli da un'altra relazione.

"Era violento, non affidabile"

"Era bello, seduceva, partì prima per la Germania e poi per il Brasile. Negli Anni 60 c’erano i magliari, i contrabbandieri. In Brasile ebbe due figli, i miei fratellastri, uno bianco e uno nero, che non ho mai visto. Mi chiamarono quando mio padre morì. È sepolto lì, in Brasile", racconta l'attrice.

"Lui era violento, un uomo difficile, non affidabile - ha ancora dichirato - Ma ci manteneva. Quando tornava a Napoli gli chiedevo perché non vi separate. Mi rispondeva come ti permetti, io e tua madre ci amiamo. Il matrimonio era una scelta per la vita. Le donne di una volta avevano grande dignità, in questa finta parità sei sessi, loro invece sapevano che l’uomo è diverso dalla donna, e l’accettavano".