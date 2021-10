Amici, LDA riconquista la maglia dopo la sospensione: "Non volevo fare brutta figura"

C'era attesa per l'appuntamento settimanale con il pomeridiano di Amici 21. A tenere banco la vicenda di LDA e quella sospensione decisa da Rudy Zerbi. Il figlio di Gigi D'Alessio è stato fra i primi ad esibirsi ed è riuscito a riconquistare la fiducia del coach. Zerbi ha spiegato di aver sospeso il giovane per le accuse mosse (in maniera poco garbata) al produttore che gli è stato assegnato.

Baby D'Alessio - che ha dichiarato di non voler fare una brutta figura - ha risposto "sul campo", interpretando un brano inedito. Una grande esibizione che ha conquistato lo stesso Zerbi che, alla fine, ha detto: "Brutta figura non la fai quando canti, quando segui le indicazioni. Ti ridò volentieri la maglia, ma stai attento".