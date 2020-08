La nipote di Lady Diana torna a Capri

Viene definita la musa di Dolce&Gabbana e per questo non può non amare Capri. Era in viaggio a Roma ma non ha resistito al fascino dell'isola azzurra la modella Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles Spencer. Dopo essere stata nella Capitale ha voluto fare capolino a Capri per trascorrere alcune ore nell'isola che più ama al mondo.

Le nozze a Capri

Ha fatto tappa in un noto ristorante del posto e ha trascorso qualche ora sul posto. La modella doveva convolare a nozze proprio sull'isola con il fidanzato 61enne Michael Lewis. La pandemia ha fatto rimandare tutto ma lei ha dedicato gran parte del suo tempo e della sua notorietà a raccogliere fondi per contrastare l'epidemia.