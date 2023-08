Jennifer Lopez scatenata all'Anema e core: Capri in delirio |VIDEO

Scatenata, coinvolgente, semplicemente fantastica. Jennifer Lopez grande protagonista della notte caprese. La cantante statunitense stava trascorrendo il sabato sera nella Taverna Anema e Core del compianto Guido Lembo, ma non ha resistito al richiamo della musica.

Microfono in una mano e tamburello nell'altra, JLo ha prima intonato "I will survive" di Gloria Gaynor per poi esibirsi in uno dei suoi più grandi successi: "Let's get loud", che fu anche la canzone con cui aprì i mondiali di calcio femminili del 2000, negli Usa.

L'artista, 54 anni, si è mostrata più in forma che mai, sorprendendo tutti non solo per la sua disponibilità, ma anche per la sua straordinaria estensione vocale. Al pubblico dell'Anema e Core non è rimasto che ammirare estasiato e partecipare alla festa.