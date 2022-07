Jennifer Lopez in concerto a Capri: parata di stelle da Di Caprio a Jaime Foxx

Un concerto privato, per un pubblico selezionatissimo. Jennifer Lopez ha stregato Capri per 48 ore. E lo ha fatto per il più nobile dei motivi: un evento benefico, voluto dall'Unicef, per raccogliere fondi per i bimbi della Giordania.

L'artista statunitense si è esibita nella Certosa di San Giacomo e ha attirato un esercito di stelle sull'isola partenopea. Da Leonardo Di Caprio a Jamie Foxx che è stato avvistato passeggiare per le stradine di Capri, passando anche per gli italiani Briatore e Gregoraci. Tra le star annunciate anche il premio Oscar Casey Affleck, fratello minore di Ben, il quale invece pare abbia deciso di non partecipare. Da quanto trapela, sarebbero stati 950 gli spettatori, tra ospiti e sostenitori. Costo del tavolo da 75mila a 250mila euro.

All'evento ha partecipato anche Caterina Balivo, che sul suo profilo Instagram ha postato un estratto dell'esibizione di JLo.