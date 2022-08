"Ho preparato il pranzo per Jennifer Lopez. Una donna esplosiva, una professionista piena di energia"

"Stamattina piacevole pranzo privato per Jennifer Lopez. Una donna esplosiva, una professionista piena di energia, che ammiro tantissimo soprattutto perché tra le tante qualità, sa apprezzare anche la buona cucina! Dopo il suo meraviglioso show che ha lasciato tutti senza parole, non potevo che coccolarla con quello che so fare meglio... al resto ci ha pensato la nostra incantevole isola di Capri".

Scrive su Facebook Gennaro Esposito, chef pluristellato di Torre del Saracino a Vico Equense, dopo il pranzo preparato per Jennifer Lopez a Capri.