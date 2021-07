Capri, Jennifer Lopez e Ben Affleck festeggiano il loro amore ritrovato sull'Isola Azzurra

Perfettamente tonica a 52 anni, con un amore ritrovato, e nella paradisiaca Capri. Il compleanno di Jennifer Lopez, l'ex Jenny from the Block, dev'esser stato fin qui perfetto.

Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano avuto una relazione dal 2002 al 2004 , poi si erano separati pur rimanendo amici. Adesso, dallo scorso aprile, una nuova frequentazione e lo scorso 24 luglio (il giorno del compleanno di JLo) l'ufficializzazione.

Dopo un periodo di vacanza a Saint Tropez e a Monaco, la coppia si è spostata in Italia e ha raggiunto oggi pomeriggio le acque dell'isola Azzurra con il lussuoso yacht "Valerie". JLo è un'abitué di Capri come in generale delle isole del golfo.