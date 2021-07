Jennifer Lopez e Ben Affleck: bacio appassionato all'ombra del Vesuvio

Bacio appassionato ed effusioni amorose per Jennifer Lopez e Ben Affleck, ieri pomeriggio a Mergellina. I due si sono regalati un'indimenticabile nel Golfo, facendo sognare i fan partenopei e quelli di tutto il mondo. Un clamoroso ritorno di fiamma che ha avuto come prima copertina, nei giorni scorsi, uno sbarco a Capri.

I due, a bordo del mega-yacht "Valerie", hanno concluso la loro romantica vacanza all'ombra del Vesuvio, dopo essere stati a Capri e Positano. Le immagini del bacio stanno facendo il giro del web e i tanti fans sembrano veramente felici del ritorno di J.Lo con l'attore californiano.

La coppia, a quanto pare, sembrerebbe aver ingaggiato per uno show privato Luca Volpe mentalista di origini napoletane e noto per le sue apparizioni TV nei programmi di Caterina Balivo "Vieni da me" e "Detto Fatto" di di Bianca Guaccero.