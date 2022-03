Isola dei Famosi, c'è anche la napoletana Laura Maddaloni: ecco chi è

Alla nuova edizione de "L'Isola dei Famosi", in onda su Canale 5 dal prossimo 21 marzo, prenderà parte anche la napoletana Laura Maddaloni. Nata nel 1980, Laura Maddaloni è una nota judoka italiana, spodata dal 2005 con il pugile Clemente Russo.

Il suo nome (o meglio il suo cognome) è molto noto nel mondo dello sport. Laura, infatti, è figlia di Gianni Maddaloni (noto maestro di Judo di Scampia) e sorella Di Marco e Pino: quest'ultimo è stato oro alle Olimpiadi di Sidney nel 2000.

Oltre alla sua carriera sportiva, molti la ricordano anche per aver sposato Clemente Russo. Lo ha conosciuto durante delle gare in Spagna e due anni dopo sono convolati a nozze. Dalla loro unione sono nate tre bambine: Rosy e le gemelline Jane e Janet.

La judoka, come detto, parteciperà con il marito alla nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Moglie e marito andranno in Honduras per prendere parte alla gara "delle coppie".