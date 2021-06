Un Posto al Sole, incidente per Ilenia Lazzarin: "Mi sono parcheggiata il motorino sul piede"

Incidente doloroso ma per fortuna senza particolari conseguenze per Ilenia Lazzarin, la nota attrice che interpreta Viola Bruni in Un Posto al Sole. È stata lei stessa a spiegare su Instagram di essersi fatta male mentre andava a prendere il figlio, Raoul.

Ilenia ha poggiato per errore il cavalletto del suo scooter sull'alluce, con l'intero peso del mezzo ad insistere sul dito del suo piede. Un dolore lancinante che l'attrice ha raccontato con la sua consueta ironia. "Mio figlio dorme e io sto con l'alluce rotto che pulsa, perché, per la fretta di venirlo a prendere, mi sono mi sono parcheggiata il motorino sul dito".

Inutile l'acqua fredda ed una pomata, Lazzarin ha preferito poi recarsi in pronto soccorso dove non l'è stata diagnosticata alcuna frattura o microfrattura: "Il dito non è fratturato, non c'è microfrattura, c''è solo un edema gigante e provo un dolore indicibile, lo sento pulsare".