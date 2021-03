Guendalina e Umberto separati in casa, lui: "Voglio riconquistarla"

Guendalina Tavassi, ex GF, ha fatto sapere ai suoi followers del momento difficile che sta passando con il marito, il napoletano Umberto D'Aponte."Siamo separati in casa da mesi", sostiene Guendalina che spiega come le cose fra loro siano radicalmente cambiate, anche se una sorta di serenità non manca. La coppia, infatti, è tutta concentrata a garantire il bene dei figli. Guandalina e Umberto hanno due figli, Chloe e Salvatore; mentre l'ex gieffina ha avuto anche un'altra figlia, Gaia, nata dalla storia con Remo Nicolini.

"Voglio riconquistarla"

Lo sfogo di Guendalina non è passato inosservato e in tanti hanno chiesto spiegazioni ad Umberto. L'imprenditore napoletano, quindi, su Instagram ha chiarito: "L'unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto nei suoi confronti. Io sono una persona innamoratissima di Guendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla. Poi è normale che abbiamo dei periodi in cui non stiamo bene, periodi in cui siamo separati, come può capitare a tutte le coppie. Abbiamo fatto il punto della situazione per farvi capire la realtà dei fatti. Farò di tutto per riconquistarla. Non siamo due sprovveduti. Per il bene dei figli e della famiglia cerchiamo di stare sereni".