"Alla fine dello sketch a Made in Sud, abbiamo mostrato un test di gravidanza positivo. Da lì tutti hanno pensato che ero incinta. Ho auvto regali, palloncini, torte. Grazie a tutti per l'affetto, ma ci spiace che avete potuto pensare che fosse vero. Ma era solo uno scherzo o proiezione di cosa potrebbe succedere se fossi di nuovo incinta. Per ora c'è solo Sara. Quando sarà vi giuriamo che lo diremo subito, come facemmo con Sara", spiegano un un video su Facebook Monica e Enzo, gli Arteteca.