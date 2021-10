Grande Fratello Vip, eliminata Raffaella Fico: "Sarei tornata dentro per fare una linguaccia"

Si chiude l'avventura di Raffaella Fico al "Grande Fratello Vip". E' lei l'eliminata della dodicesima puntata del reality show in onda su Canale 5. La showgirl è stata sconfitta in un televoto tutto al femminile contro Miriana Trevisan e Carmen Russo.

"Da un lato sono contenta di aver concluso questa esperienza, sono stata me stessa - ha detto in studio l'ormai ex concorrente - sarei voluta tornare dentro per fare la linguaccia a Soleil".

Al televoto nella puntata di lunedì 25 ottobre finiscono invece Carmen Russo, Soleil Sorge e Ainett Stephens.