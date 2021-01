Moscarella mister Italia 2020 in giuria a top kids model Italy 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il giovanissimo e bellissimo modello e attore originario di Torre del Greco, Giuseppe Moscarella, neo laureato in Management delle Imprese Internazionali presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, è in giuria al format dedicato al kids fashion internazionale nato nel 2019 da un’idea del talent scout, fashion, testimonial ed event manager Miky Falcicchio. Insieme al vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile Mister Italia 2020 ci sono anche le dive della dance music anni Novanta e Duemila, Nathalie Aarts e Kim Lukas, l'attrice e sceneggiatrice Marina Marchione e il giornalista e addetto stampa Domenico Giampetruzzi. Il primo contest nazionale dedicato alla moda internazionale e alle arti dello spettacolo è aperto agli adolescenti ed è suddiviso in due sezioni: kids (dai 5 ai 10 anni) e juniors (dagli 11 ai 16 anni). Le tre categorie del format sono: moda, recitazione e canto/ballo. Per tutti i baby e giovanissimi modelli, cantanti e attori rappresenta una ghiottissima occasione per mettere in mostra abilità, capacità e talento con lo scopo di fare esperienza e curriculum, per poi entrare a far parte del mondo dello show business nazionale. Giunto alla seconda edizione, il concorso nazionale dedicato al talento e alla bellezza degli under sedicenni è rigorosamente online. A causa del difficile momento e delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria Sars-Cov-2, l’ideatore del contest Miky Falcicchio ha deciso di lanciare l’edizione 2021 attraverso selezioni e casting online. Qual è la procedura completamente gratuita da seguire per iscriversi alla seconda edizione? Basta firmare l’informativa per la privacy e ricevere tutte le informazioni di accesso al contest nazionale, scrivendo un’e-mail a topkidsmodelitaly@gmail.com e attendere di essere ricontattati. La finalissima del format si terrà in presenza, emergenza sanitaria permettendo, durante il periodo estivo. I vincitori riceveranno contratti di lavoro, outfit e gadget oltre ad essere inseriti sin da subito in database nazionali di importanti agenzia di moda.

Gallery