Giulia Salemi contro gli attori di "Mare Fuori": "Se la tirano"

Giulia Salemi ha duramente criticato alcuni attori del cast di Mare Fuori. La nota influencer ha parlato del suo incontro con alcuni attori della fortunata serie, ospiti sul palco dell'Ariston.

“A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane. Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”, ha detto la Salemi.

Gli attori hanno subito risposto alle critiche. In particolare, via social, è arrivata la replica di Giacomo Giorgi che nella serie interpreta Ciro Ricci. “Cosa non si fa per un po’ di hype…”. ha scritto. Il post è stato poi rimosso ma alcuni screenshot dello stesso sono diventati virali sui social.